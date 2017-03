OV-surveillanten op alle metrolijnen in Rotterdam

Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid): 'Ik ben erg blij met het inlossen van deze belofte uit het Kendoe-akkoord. De veiligheid vergroten in het OV is een van de speerpunten van dit college. Reizigers in de metro geven aan zich veiliger te voelen wanneer zij een OV-surveillant in de metro zien.' 'Weer een stap in de goede richting die onze metroreizigers opnieuw waarderen met een hoger rapportcijfer,’ vult Pedro Peters, algemeen directeur RET aan. Wethouder Eerdmans en RET-directeur Peters zijn trots op wat de gemeente Rotterdam en de RET gerealiseerd hebben.

Stijging veiligheidsgevoel

Eerdmans: ‘Toen ik in 2014 begon als wethouder gaven reizigers aan zich onveilig te voelen in de Rotterdamse metro in de avonduren. Door rondhangende personen op de stations en gebrek aan toezicht. Doordat we nu op alle Rotterdamse metrotrajectdelen OV-surveillanten hebben, is er meer toezicht en stijgt de trefkans.' Uit onafhankelijk onderzoek naar veiligheidsbeleving in 2016 blijkt dat metroreizigers de veiligheid waarderen met een 7,6, in 2013 was dit een 7,1. Daarnaast waarderen reizigers de aanwezigheid van de OV-surveillanten in de metro met een 7,8. Vanaf 2017 is, op de late uren, van woensdag tot en met zaterdag na 20.00 uur in alle metro’s een OV-surveillant aanwezig.

Inzet OV-surveillanten

De 85 opgeleide OV-surveillanten verlenen service aan de metroreizigers en spreken reizigers waar nodig aan op hun gedrag.