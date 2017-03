60.000 xtc pillen gevonden op woonboot Loosdrecht

De politie heeft bij een doorzoeking dinsdag 60.000 XTC pillen aangetroffen op een woonboot in Loosdrecht. 'Daarnaast werd 25 kilo MDMA en een in werking zijnde tabletteermachine aangetroffen. Eén verdachte werd aangehouden', zo meldt de politie woensdagmiddag.

Informatie

Naar aanleiding van binnengekomen informatie over het maken van XTC op een woonboot was de recherche een onderzoek gestart. Dinsdagochtend rond 09.45 uur viel de recherche de woonboot aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk binnen. Op dat moment was één man op de woonboot aanwezig. Deze verdachte, een 41-jarige man uit Loosdrecht, werd direct aangehouden.

Tienduizenden XTC pillen

De politie trof op de woonboot een in werking zijnde tabletteermachine aan en 60.000 XTC pillen. Tijdens de doorzoeking werd tevens 25 kilo MDMA aangetroffen. Samen met een geschatte straatwaarde van bijna 1 miljoen euro. De pillen, grondstoffen en de tabletteermachine zijn in beslaggenomen.