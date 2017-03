Recordaantal stations van NS ingezet om te kunnen stemmen

'NS, ProRail en de gemeenten bieden de reizigers op een record aantal stationslocaties de gelegenheid om te stemmen. Stemmen voor, tijdens of na uw reis, op weg naar werk of school is wel zo handig', aldus de NS. Station Castricum heeft de primeur: het stembureau gaat hier al om 00.00 uur open, waardoor treinreizigers die bijvoorbeeld om 00.30 uur aankomen met de Sprinter uit Amsterdam al kunnen stemmen.

Stempas en ID

Inwoners kunnen met een geldige stempas en identiteitsbewijs stemmen op een stationslocatie in hun eigen gemeente. Met een aangevraagde keizerspas kan een kiezer bij elk stembureau naar keuze stemmen.

Uit eerdere jaren blijkt dat veel reizigers gebruikmaken van de stembureaus op de stations. Daarom wordt kiezers aangeraden om hier rekening mee te houden. Voor een actueel overzicht van de deelnemende stationslocaties en de openingstijden per locatie kunnen kiezers terecht op ns.nl/stemmen en de Reisplanner app. Om ook de vroege reizigers van dienst te zijn opent het stembureau in Castricum als eerste om 00:00 uur.

De Stemtrein

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen rijdt woensdag De Stemtrein door het land. Tim Hofman wil jongeren overhalen om te stemmen en verruilt daarom De Stembus voor De Stemtrein. Mark Rutte, Alexander Pechtold, Marianne Thieme en Gert-Jan Segers beantwoorden in de achterste coupé alle vragen over de verkiezingsplannen.

Op de verkiezingsdag maakt radiostation NPO 3FM van station Utrecht Centraal het leukste stembureau van Nederland. Zij zenden de hele dag live uit vanaf het stembureau en reizigers zijn welkom om langs te komen.