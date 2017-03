Grote brand onder Kurhaus onder controle

Woensdagmiddag is in Scheveningen het Kurhaus ontruimd nadat er in een lunchroom onder het hotel brand was uitgebroken. Dit meldt de brandweer woensdagmiddag.

Groot opgeschaald door brandweer

De brandweer schaalde direct groot op omdat aanvankelijk werd gedacht dat de brand, die rond 14.30 was ontstaan, in het Kurhaus zelf woedde maar later bleek het alleen te gaan om rook die was ontstaan door een brand in een lunchroom onder het Kurhaus. De brand zou hebben gewoed in de frituur van de keuken van de lunchroom. De rook die hierbij vrij kwam trok ook door het bovengelegen Kurhaus waardoor besloten werd om te ontruimen.

Hotel ontruimd

De brandweer is inmiddels nog bezig om de het Kurhaus te ventileren. Hierbij wordt met behulp van ventilatoren de rook uit het pand geblazen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.