Cocaïne verstopt in oude autodeuren in Rotterdamse Haven

In februari heeft de Douane op basis van eerder binnengekomen informatie 51 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

Schrootcontainer

De drugs zaten verstopt in containers met schroot. De containers zijn inbeslaggenomen en de cocaïne, met een waarde van ongeveer 1 miljoen euro, is vernietigd.

Oude autodeuren

Donderdag 16 februari kwamen twee containers met schroot aan in de Rotterdamse haven. De containers waren afkomstig uit Aruba en bestemd voor een bedrijf in Noord Brabant. In de containers zaten naast schroot ook oude autoportieren. De pakketten met cocaïne zaten verstopt in die deuren.

Het HARCteam, waarin Douane, Zeehavenpolitie en Fiod samenwerken, stelt nader onderzoek in. De eigenaar van het bedrijf waar de containers voor bestemd waren is inmiddels gehoord.