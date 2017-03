Amsterdam gaat eiland in IJmeer bouwen voor 3000 woningen

Amsterdam gaat een nieuw eiland van 80 hectare laten aanleggen in het IJmeer. 'Op deze 80 hectare worden tussen 2021 en 2026 minimaal 600 woningen per jaar gebouwd. Het eiland wordt Middeneiland genoemd', zo laat de gemeente Amsterdam woensdagmiddag weten.

Middeneiland IJburg Fase II

Middeneiland is onderdeel van de ontwikkeling van IJburg fase II, waar ook Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland onderdeel van zijn. Samen vormen zij een van de grootste nieuwbouwlocaties van Amsterdam.

'Pannenkoekmethode'

Voordat de woningen gebouwd kunnen worden, moet er eerst nog land worden gemaakt. Hier starten we half 2018 mee. Het land-maken gebeurt via de ‘pannenkoekmethode’. Hierbij worden lagen zand op elkaar gespoten tot het eiland klaar is. Die grond moet vervolgens een paar jaar inklinken voordat de eerste woningen vanaf 2021 gebouwd kunnen worden.

Groen

We beginnen direct met de aanleg van natuur. Zo is er, als de eerste mensen op Middeiland komen wonen, al groen aanwezig. Op het eiland komt ook het definitieve stadsstrand.

Stedenbouwkundig plan

De komende tijd gaan we in gesprek met omwonenden en belanghebbenden om hun wensen en behoeften in kaart te brengen en tot een goed stedenbouwkundig plan voor Middeneiland te komen.

Het stedenbouwkundig plan wordt naar verwachting in 2018 aangeboden aan het college voor verdere besluitvorming. Het eiland krijgt uiteindelijk een totale oppervlakte van 150 hectare met daarop ruim 6.000 woningen. Het besluit voor het maken van de resterende hectaren land wordt op een later moment genomen.