Stichting Loterijverlies legt beslag op 121 miljoen euro van Staatsloterij

Stichting Loterijverlies heeft woensdag toestemming gekregen van de kortgedingrechter in Den Haag om voor 121 miljoen euro beslag te leggen bij de Staatsloterij. 'Dat is overeenkomstig de ingestelde eis', meldt Stichting Loterijverlies woensdagmiddag.

Deurwaarders

'Verschillende deurwaarders hebben woensdagmiddag de gelden veiliggesteld voor de door de Staatsloterij bedrogen deelnemers in de periode 2000 tot 2008. In eerste instantie wordt het beslag gelegd bij de financiële instellingen die zaken doen met de Staatsloterij, waaronder huisbankier ING. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de Staatsloterij trekking van aanstaande vrijdag', aldus Stichting Loterijverlies. Volgens de Stichting Loterijverlies weigert de Staatsloterij 'stelselmatig gevolg te geven aan het arrest van de Hoge Raad en tracht via een naar fraude riekende omweg de bedrogen deelnemers hun claim te ontnemen'.

'Uitspraak aan laars gelapt'

Volgens woordvoerder mr. Ferdy Roet van Loterijverlies is het ongehoord dat nota bene een staatsbedrijf een uitspraak van de hoogste rechter aan haar laars lapt. De Hoge Raad is immers overduidelijk geweest en heeft aangegeven dat de schade bestaat uit de aankoopbedragen van de staatsloten.

Letterlijk is bepaald dat “de schade als gevolg van de misleidende mededelingen van de Staatsloterij niet bestaat uit het verlies van de kans op winst, maar uit de kosten van aankoop van een staatslot”. Dat de kortgedingrechter toestemming heeft gegeven om beslag te leggen, is een teken aan de wand. Een dergelijk verlof wordt immers zeker niet zomaar verstrekt.

'De Staatsloterij weet zelf maar al te goed dat zij bedrogen deelnemers hun inleg inclusief de rente en kosten moet terugbetalen. Want in een door Loterijverlies achterhaalde vaststellingsovereenkomst gaf de Staatsloterij een bedrogen deelnemer haar geld volledig terug en heeft dat aan Loterijverlies bevestigd', stelt Stichting Loterijverlies. Ook werd volgens Stichting Loetrijverlies door een advocaat van de Staatsloterij gezegd “dat de Staatsloterij begrijpt dat de strekking van het gerechtshof is dat deelnemers hun inleg moeten terugkrijgen”.

Jackpot 27 miljoen

Of toekomstige trekkingen, zoals die van aanstaande vrijdag met de naar zeggen gegarandeerde jackpot van 27 miljoen euro, door de beslaglegging in gevaar komen, is Loterijverlies niet bekend.

Zo lang de Staatsloterij het arrest van de Hoge Raad naast zich neer blijft leggen, en daarmee de belangen van de bedrogen deelnemers, zal Loterijverlies elke mogelijke actie ondernemen om deelnemers terug te kunnen geven waar zij volgens de Hoge Raad recht op hebben.

Onlangs zijn zelfs 14 partijen gedagvaard door Loterijverlies om alle schade op te verhalen. Loterijverlies gaat net zo lang door totdat de deelnemers hun recht hebben gehaald.