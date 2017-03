Ophokplicht vanwege vogelgriep blijft van kracht

'De ophokplicht blijft noodzakelijk om het risico op een besmetting te minimaliseren. Op basis van adviezen van vogelgriep-deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam daarom besloten dat de eerdere landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht, onverkort van kracht blijven', aldus het ministerie.

'Onrustige situatie in Europa'

De situatie in Europa blijft onrustig. Zowel in landen dichtbij Nederland – Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk - als in andere Europese landen zijn onlangs nog nieuwe uitbraken van vogelgriep gemeld.

In Nederland is sinds 25 december 2016 geen uitbraak van vogelgriep bij commercieel gehouden pluimvee meer geweest. Wel is op 7 maart 2017 vogelgriep vastgesteld bij twee hobbyhouders in Landsmeer en Wormerveer. Daarnaast worden zowel in Nederland als in andere landen nog met vogelgriep besmette wilde vogels gevonden.