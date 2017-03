Verdachte steekincident Croeselaan geen bekende van politie of justitie

De 31-jarige man, die ervan verdacht wordt op 28 februari een vrouw op de Croeselaan te hebben neergestoken, is geen bekende van politie of justitie in Nederland. De man komt uit Polen en verbleef in Nederland zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Bij het incident kwam de vrouw, een 41-jarige medewerkster van de Rabobank, aan haar verwondingen te overlijden. De verdachte zit in voorarrest op verdenking van moord dan wel doodslag.

Kort na het incident hield de politie de man aan en startte het onderzoek. Er zijn sporen veilig gesteld, kleding en gegevensdragers in beslag genomen, er zijn beelden opgevraagd en een groot aantal getuigen is gehoord. Er zijn familierechercheurs ingeschakeld die het contact met de nabestaanden onderhouden. Ook is de verdachte na de aanhouding diverse malen gehoord.

Vastgesteld is dat de man in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en niet bekend is bij politie of justitie in Nederland. Het onderzoek is nog altijd in volle gang en richt zich op de toedracht van het incident en de persoon en achtergrond van de verdachte. Er zijn nog altijd beperkingen van kracht. Er een gesprek plaatsgevonden met de collega’s en directie van de Rabobank. Eind volgende week zal het Openbaar Ministerie vragen om verlenging van het voorarrest.