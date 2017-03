Schultz stelt 1,5 miljoen extra beschikbaar voor onderzoek Marker Wadden

Schultz: ‘De Marker Wadden gaan ons een unieke schat aan nieuwe informatie opleveren. Daarmee versterken we de internationale koppositie van Nederland op het gebied van waterbouw en natuur. Nieuwe praktische en fundamentele kennis van ‘building with nature’ kunnen we wereldwijd toepassen.

Nieuwe Marker Waddeneilanden

Nog dit jaar kan in het Markermeer de aanleg van de volgende eilanden van Marker Waddenarchipel van start gaan. Nederland krijgt vier nieuwe eilanden in het Markermeer, die samen een moeras zullen vormen en zorgen voor nieuwe natuur. Het afgelopen jaar zijn er al duizenden strandlopers, visdiefjes en bontbekplevieren geteld. Door de invang van slib wordt het water schoner en dankzij nieuwe ondieptes en natuurlijke oevers ontstaat een gezondere omgeving voor planten en dieren.