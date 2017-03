Man omgekomen bij verkeersongeval in Rouveen

Bij een verkeersongeval aan de Hasselterweg in Rouveen is woensdagavond een 29-jarige man uit Hasselt om het leven gekomen.

Door nog onbekende oorzaak reed de man de Dedemvaart in. Omstanders sprongen direct in het water om het slachtoffer uit de auto te halen.

Met een ambulance is de man naar een ziekenhuis gebracht, maar kwam daar later te overlijden. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht.

Ook de omstanders die in het water waren gesprongen kregen medische zorg in verband met onderkoelingsverschijnselen.