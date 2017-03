Veel schade bij plofkraak in Uithoorn

In de nacht van woensdag op donderdag is in Uithoorn veel schade ontstaan bij een plofkraak.

De plofkraak vond plaats rond 3.30 uur bij het winkelcentrum Zijdelwaard. Door de explosieve die de daders gebruikte, raakte een deel van de gevel waar de geldautomaat in zat, zwaar beschadigd.

Het is onduidelijk of er geld buit is gemaakt. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Vorig jaar werd er ook al een plofkraak gepleegd in hetzelfde winkelcentrum; de schade van die ontploffing was nog maar net hersteld.