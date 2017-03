Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag

Het aantal mensen dat zegt respectloos te zijn behandeld is in 2016 afgenomen, net als in voorgaande jaren. Vooral respectloze behandeling door personeel in winkels en bedrijven gebeurt minder vaak. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.

Het deel van de Nederlanders van 15 jaar en ouder dat aangeeft wel eens respectloos behandeld te zijn door onbekenden is de afgelopen jaren afgenomen. Was in 2008 nog 25 procent de dupe van respectloos gedrag op straat, in 2016 is dit gedaald naar 21 procent. Respectloze behandeling door personeel van winkels of bedrijven is het sterkst afgenomen, van 23 procent in 2008 naar 14 procent in 2016. Ook ervaren minder mensen respectloos gedrag van overheidspersoneel en van onbekenden in het openbaar vervoer.

Hoewel de ervaren respectloze behandeling door onbekenden is verminderd, geldt dit niet voor de ervaren respectloze behandeling in de privésfeer. Respectloos gedrag van de partner, familie of vrienden, komt met 7 procent wel het minst vaak voor.