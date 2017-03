CBS: Huizenkopers worden steeds ouder

De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland een huis kopen is de afgelopen jaren gestegen. Vorig jaar was de gemiddelde huizenkoper met 39,4 jaar net geen veertiger.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de verkopen van bestaande koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Die 39,4 jaar is de hoogste gemiddelde leeftijd sinds het begin van de metingen in 1995. In dat jaar was de gemiddelde huizenkoper nog 34,6 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de huizenkoper bleef tot 2002 nagenoeg gelijk. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking ging in diezelfde periode met een jaar omhoog (van 36,4 naar 37,4 jaar). Na 2002 ging de gemiddelde koopleeftijd omhoog. In 2007 was de gemiddelde leeftijd waarop mensen een huis kochten 36,1 jaar.

Vanaf de crisis in 2008 daalde de gemiddelde leeftijd van huizenkopers weer. Het aandeel doorstromers op de koopwoningmarkt nam toen af, waardoor het aandeel koopstarters relatief toenam. Starters op de woningmarkt zijn doorgaans jonger.

Vanaf 2010 werd de huizenkoper weer ouder. Dit hangt mogelijk samen met de strengere hypotheekregelgeving sinds 2013. Hierdoor is het vooral voor starters steeds moeilijker geworden om een woning te kopen. Tussen 2010 en 2016 ging de gemiddelde leeftijd van de huizenkoper met vier jaar omhoog. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking steeg met 1,6 jaar.