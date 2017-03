Meer woningen in Amsterdam door verbouwen van kantoren

Voor zo’n 250 Amsterdamse gebouwen wacht de komende twee jaar nog transformatie. Dit zal naar verwachting leiden tot nog eens 4000 woningen tot en met 2018. Wethouder Laurens Ivens (Wonen): ‘Leegstaande panden willen we de komende jaren blijven verbouwen naar woningen. Al deze ongebruikte ruimte is hard nodig in de stad, vooral omdat de behoefte naar betaalbare woonruimte groeit. Met transformatie slaan we dus twee vliegen in één klap: en de leegstand wordt bestreden, en meer Amsterdammers hebben een dak boven hun hoofd.’



In 2015 zijn 48 gebouwen getransformeerd naar woningen, en dat is in 2016 toegenomen tot 61 verbouwingen. De verbouw tot hotels is in het afgelopen jaar juist afgenomen van 13 naar vijf transformaties. Door transformatie en een toename in het gebruik is in 2016 de kantorenleegstand verder gedaald met ruim 150.000 m2.



De leegstaande kantoren worden niet alleen naar woningen getransformeerd. Er worden bijvoorbeeld ook scholen, broedplaatsen en nieuwe kantoren gerealiseerd. Deze panden met andere functies zijn goed voor de kwaliteit en versterking van Amsterdamse wijken. Denk hierbij aan kantoorgebieden als Sloterdijk Centrum en Amstel 3.