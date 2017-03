Politie doorzoekt kasteel in Roosteren

De politie is vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant een woning in Echt en een kasteel in Roosteren aan het doorzoeken.

De acties vinden plaats in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrift en verduistering.

Het onderzoek is gestart nadat de gemeente Helmond in december 2016 aangifte van verduistering heeft gedaan tegen een ambtenaar die werkzaam was bij de gemeente Helmond. De aangifte is aanleiding geweest om verder onderzoek te doen, wat geleid heeft tot de doorzoekingen die vandaag plaats vinden. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De resultaten van de doorzoekingen worden later vandaag verwacht.