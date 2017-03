Zes meisjes door het lint in instelling Oosterhout

Een medewerker van een instelling aan de Bredaseweg belde woensdagavond rond 22.00 uur de meldkamer van de politie. In de instelling gooide een groep van zes meiden met huisraad. Ze richten een enorme ravage aan. Medewerkers en beveiligers vreesden voor hun veiligheid en wachtten in een ander deel van het gebouw tot de politie arriveerde. Agenten en ook een hondengeleider gingen naar binnen. Zij hielden alle zes de meiden aan voor bedreiging en vernieling. Waarom de meisjes door het lint gingen is nog onduidelijk.