Foutje: Inbreker vergeet zijn smartphone na inbraak

De politie hield donderdagochtend rond 9.30 uur een 18-jarige man uit Veghel aan voor een inbraak die afgelopen nacht plaatsvond in een het verzorgingstehuis aan de Reigerdonk in Veghel.

Rond 2.30 uur kregen agenten een melding dat er werd ingebroken bij het verzorgingstehuis door drie personen. De politie was onder meer met speurhond Duke gauw ter plaatse, maar trof de daders niet meer aan in de omgeving. Wel vonden agenten in het kantoorgedeelte van het verzorgingstehuis een smartphone, vermoedelijk van een van de verdachten. Verder onderzoek naar die telefoon leidde naar de 18-jarige man uit Veghel. Hij zit vast en wordt verhoord.