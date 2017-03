Den Dolder geteisterd door reeks autobranden

Op woensdagavond 8 maart is gepoogd om brand te stichten bij een auto geparkeerd aan de Willem Coxlaan. Een alerte getuige wist erger te voorkomen.

Beginnende brand

Rond 19.15 uur zag een bewoner aan de Willem Coxlaan een schim voor zijn woning passeren. Direct alert keek hij door het raam naar buiten en zag iets branden bij één van de banden van een geparkeerde auto in de straat. Deze getuige bedacht zich geen seconde, rende naar buiten en doofde de beginnende brand. Hierdoor kon schade worden voorkomen. In de omgeving zag hij echter niemand meer lopen. Daarop werd de politie ingeschakeld.

De politie heeft ter plekke de sporen veilig gesteld en doet aanvullend rechercheonderzoek. Op donderdag 9 maart vindt aanvullend buurtonderzoek plaats. Sinds begin februari is sprake van meerdere autobranden of pogingen daartoe. Deze vonden verspreid door heel Den Dolder plaats. In het merendeel van de gevallen vermoedt de politie brandstichting. De politie houdt extra toezicht en de districtsrecherche geeft hoge prioriteit aan het onderzoek met als doel om de autobranden te stoppen en de verdachte(n) aan te houden.

Bijeenkomst

In verband met de autobranden is er op vrijdagavond 10 maart een bijeenkomst voor de bewoners van Den Dolder. Tijdens de avond zal onder andere de onderzoeksleider een toelichting geven over het rechercheonderzoek en bewoners uitgelegd hoe zij concreet mee kunnen denken en helpen.