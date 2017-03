Vijf vreemdelingen verstopt in vrachtwagen, bestuurder aangehouden

De politie trof woensdagochtend in het havengebied van Vlissingen vijf vreemdelingen aan, die zich in een trailer hadden verstopt. Bij de staandehouding bleek, dat zij illegaal in Europa zijn. Zij waren van plan om illegaal naar Engeland te reizen.

De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek overgenomen van de politie. De vijf vreemdelingen zijn mannen vermoedelijk tussen de 17 en 26 jaar en vermoedelijk afkomstig uit Eritrea en Sudan. De Koninklijke Marechaussee is bezig om de exacte identiteit van personen te achterhalen. De vijf hebben inmiddels asiel aangevraagd.

De bestuurder van de vrachtwagencombinatie is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij is in verzekering gesteld.