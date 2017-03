Opnieuw geweldplegers aangehouden na ernstige ongeregeldheden

Een rechercheteam onderzoekt de geweldplegingen en vernielingen tijdens ongeregeldheden in het voetbalstadion van ADO Den Haag. In dit onderzoek achterhaalden rechercheurs de identiteit van twee mannen, van 21 en 34 jaar, die van ernstige feiten worden verdacht. De 21-jarige man uit Zoetermeer wordt verdacht van het gooien van een brandende fakkel die een agent raakte. De 34-jarige Hagenaar wordt verdacht van het gooien van een stalen pijp naar agenten. Met de twee aanhoudingen van woensdag 8 maart hield de politie in totaal 14 verdachten aan en het onderzoek is nog in volle gang. De politie gaat meer aanhoudingen verrichten.

Uitbraak van geweld

Tijdens de voetbalwedstijd ADO – Feyenoord op zondag 19 februari 2017 hebben ernstige ongeregeldheden plaatsgevonden in het stadion. Twee toeschouwers werden door ADO-aanhang hardhandig van de tribune verwijderd. Toegesnelde agenten probeerden deze toeschouwers te beschermen, maar werden vervolgens door een grote groep vermoedelijke ADO-aanhang belaagd. In de uitbraak van geweld die volgde, werden zij geschopt, geslagen en werden er onder andere tafels, planken, staven naar hen gegooid. Negen agenten zijn licht gewond geraakt. Pas na inzet van de ME werd de rust in het stadion hersteld.