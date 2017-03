OM eist 5 jaar cel tegen IS-strijder

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 5 jaar geëist tegen een 26-jarige man die in Syrië of Irak heeft deelgenomen aan de gewapende strijd van IS.

De man is in oktober 2015 naar het strijdtoneel gereisd en heeft daar vermoedelijk tot medio maart 2016 aan de zijde van IS gevochten.

De verdachte studeerde in 2015 aan een universiteit in Groot-Brittannië, was actief op een aantal dating-sites en volgde Arabische les. In 2015 viel hij zijn omgeving op doordat hij geloviger leek te worden en de oorlog in Syrië verheerlijkte. In oktober 2015 liet hij zich uitschrijven op de universiteit en gaf hij ook zijn studentenkamer op.

Vanuit Groot-Brittannië zou hij rechtstreeks naar het strijdgebied zijn gereisd. Aan een zus liet hij per mail weten dat hij naar Allah was gegaan en hij vroeg haar zijn ouders voor alles te bedanken. Nadat zijn familie hem als vermist opgaf, is een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgebracht.

In maart 2016 meldde de man zich bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Later die maand werd hij aangehouden door de Turkse autoriteiten en in april uitgeleverd aan Nederland.

Motief

Uit het strafdossier is niet duidelijk geworden wat de verdachte precies heeft gedaan in het strijdgebied van IS. Zelf heeft hij daarover niets willen vertellen. In de ogen van de officier van justitie van het Landelijk Parket is hij na enkele maanden in het strijdgebied mogelijk tot inkeer gekomen en naar Turkije gevlucht.

Maar ook kan niet worden uitgesloten dat hij met een ander, duister motief het strijdgebied heeft verlaten. Nu hij ook hierover niets heeft gezegd blijft het gissen naar de reden van zijn terugkeer.

De uitspraak van de rechtbank wordt over twee weken verwacht.