Man aangehouden voor afpersen homoseksuele mannen

De verdachte dreigde om sekstapes van zijn slachtoffers openbaar te maken. Alleen als er een grote som geld aan hem betaald zou worden, wilde hij hiervan afzien. Nadat één van de slachtoffers onlangs aangifte heeft gedaan tegen de Middelburger is door de politie een val voor hem opgezet. De verdachte trapte er in en is vervolgens aangehouden. De man wordt vrijdag a.s. voorgeleid aan de Rechter-commissaris.