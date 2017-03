Limburgse politie kijkt ook uit naar gezochte Duitse kindermoordenaar

De verdachte Marcel H. zou de jongen maandag om het leven hebben gebracht. H. is voortvluchtig en wordt in het grensgebied bij Limburg gezocht. Dit meldt de Telegraaf donderdag. De politie in Duitsland heeft zelf donderdag extra personeel ingezet in de klopjacht op Marcel H. Donderdag werd onder meer naar H. gezocht bij een ziekenhuis. H. zou hier gezien zijn door getuigen.

Het ziekenhuis werd volgens Bild hermetisch afgesloten. Niemand mocht er meer in of uit. Nadat het hele ziekenhuis was doorzocht, werd deze weer vrijgegeven. Er zou bij de politie informatie zijn binnengekomen dat H. gewond is aan zijn rechterhand.