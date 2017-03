Man wordt in Amstelveen door mannen met bivakmutsen uit auto gesleurd en ontvoerd

In Amstelveen is op de parkeerplaats van Health City aan de Van der Hooplaan een persoon ontvoerd.

Dat gebeurde donderdagmiddag rond 17.15 uur. Dit hebben getuigen gemeld aan RTV Amstelveen. Volgens AT5 zou het gaan om een man, die door meerdere mannen met bivakmutsen op uit zijn auto is getrokken en in een andere auto is geduwd. Getuigen hebben de politie gewaarschuwd. Het slachtoffer zou met geweld in de auto zijn getrokken.Daarbij liep het slachtoffer forse klappen op, zo weet RTV Amstelveen. De politie heeft de parkeerplaats afgesloten als plaats delict en is een grote klopjacht begonnen.

Het is niet bekend waar het slachtoffer en de ontvoerders nu zijn. De politie roept mensen die getuigen zijn geweest op zich te melden.

Update: Slachtoffer gewond aangetroffen