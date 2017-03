Zwaarbewapende agenten bewaakten Christelijk Lijsttrekkersdebat na bedreiging in Ede, dreiging inmiddels ontzenuwd

De politie in Ede heeft na een bedreiging de CineMec in Ede extra zwaar beveiligd. Er was sprake van een reële dreiging, die zeer serieus genomen werd en serieus onderzocht werd, en inmiddels is ontzenuwd. De politie schaalt af. Dit laat Politie Gelderland op Twitter weten