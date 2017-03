Koenders: Nederland verleent geen enkele medewerking bij omstreden bezoek Cavusoglu

Fatma Betül Sayan Kaya, de Turkse minister van Familiezaken wilde ook een bezoek aan Nederland brengen om een politieke bijeenkomst bij te wonen, maar de zalenverhuurders in Hengelo en Wehl hebben geweigerd hun ruimtes beschikbaar te stellen. Dit melden meerder media donderdag.

Koenders liet Cavusoglu: 'We vinden het bezoek van een lid van de Turkse regering aan ons land om politieke campagne te voeren onwenselijk.' Of de afgevaardigden van de Turkse regering nu een andere zaal gaan zoeken is nog onduidelijk.Het team voert campagne voor een 'ja' bij het Turkse referendum dat in april wordt gehouden, over uitbreiding van de macht van president Erdogan.

