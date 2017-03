Ontvoerde man teruggevonden

De man die in Amstelveen donderdagmiddag werd ontvoerd is gewond op straat aangetroffen in de provincie Zuid Holland.

Rond 17.15 uur zagen omstanders hoe op de Van Der Hooplaan, meerdere gemaskerde mannen, een man met geweld uit zijn auto trokken. De man werd onder dwang in een andere auto geduwd waarna de auto wegreed met hoge snelheid. Meerdere getuigen belden 112 waarop de politie direct een grote klopjacht startte. Specialisten van Forensische Opsporing stelden sporen veilig bij de achtergelaten auto van het slachtoffer. Een specialistisch rechercheteam startte direct het onderzoek en zette tientallen rechercheurs in.

Rond 21.30 uur werd het slachtoffer door een omstander op straat aangetroffen in de provincie Zuid Holland. Deze persoon alarmeerde direct de politie. De gewonde man, een Rotterdammer, is een bekende van de politie. Hij bleek gewond en moest medisch worden behandeld. Het onderzoek is nog in volle gang. Het onderzoek richt zich op de toedracht van de wederrechtelijke vrijheidsberoving en wie hier bij betrokken zijn. Meer informatie kan de politie momenteel niet geven gezien het onderzoek.