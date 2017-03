Woningbrand in Gasselternijveen

Een brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor grote schade gezorgd aan een woning aan de Schuttervaerstraat in Gasselternijveen.

De bewoners schrokken rond 02.00 uur wakker door lawaai in de woonkamer. De woning stond toen inmiddels al vol met rook. Door het raam van de slaapkamer te openen en om hulp te roepen kwam de overbuurman met een ladder om de bewoner via het slaapkamer raam naar beneden te halen.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de woning behoorlijke schade opliep. Volgens de bewoner is de brand begonnen door een oververhitte adapter van de computer. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit de daadwerkelijke oorzaak is.