Afsluitdijk tot zeker 15.00 uur gestremd

De vrachtwagen reed over de A7 vanuit Heerenveen richting Den Oever. Tussen Zurich en de brug over de Lorentzsluis ging het door onbekend oorzaak mis. De weg ligt bezaaid met de inhoud van de vrachtwagen en de ravage is groot.

In eerste instantie dacht Rijkswaterstaat rond 13.00 uur weer een rijbaan vrij te kunnen geven. Uiteindelijk blijkt er meer tijd nodig te zijn en is de verwachte eindtijd naar 15.00 uur bijgesteld.