Aanhouding na gewelddadige ontvoering Amstelveen

In de nacht van donderdag op vrijdag is door een arrestatieteam een 29-jarige man in Leiderdorp aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een ontvoering in Amstelveen. De verdachte is een bekende van de politie. Het onderzoek is nog in volle gang en het speurwerk naar de overige verdachten duurt voort.