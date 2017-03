FNV-leden bijna unaniem voor Han Busker als nieuwe voorzitter

In een ledenraadpleging spraken bijna 75.000 FNV-leden hun steun uit voor Han Busker, dat is 97 % van de opkomst. Het Ledenparlement – het hoogste orgaan van de FNV - heeft de voordracht vrijdag bekrachtigd in Amsterdam.

´Ik ben blij met de steun van de leden. De komende jaren moet er veel gebeuren. Het is de tijd van de FNV. Er valt veel te winnen voor de vakbond. Ik wil dat werkenden weer schitteren en trots zijn op hun vakmanschap, dat mensen op een gezonde manier tot hun pensioen kunnen werken, er genoeg koopkracht is voor mensen die werken, willen werken en gewerkt hebben. Met meer dan een miljoen FNV-leden wil ik voor goede sociale zekerheid en echte banen knokken’, zegt Han Busker.

Busker begon zijn loopbaan bij de marechaussee. In 2008 werd hij voorzitter van politiebond NPB. Daar leidde hij in 2015 de langste politiestaking in de geschiedenis, met als resultaat ruim 5 procent loonsverhoging.

'Meteen lid geworden'

Sinds 2016 zit Busker in het dagelijks bestuur van de FNV. Busker: 'Ik werd meteen lid van de vakbond toen ik bij de marechaussee begon. Ik heb al snel geleerd dat je zonder bond niets voor elkaar krijgt. Het is belangrijk dat méér mensen daarvan doordrongen zijn'. Bij zijn installatie deed Busker een oproep aan de FNV-leden om op 15 maart te kiezen voor echte banen.

‘Laat je niet misleiden. Veel politici willen elke dag scoren met mooie praatjes in talkshows. Maar als je goed kijkt, leiden hun plannen alleen maar tot onzekerheid. Over hun verborgen boodschap hoor je ze niet. Partijen aan de rechterkant willen dat de flex nog verder doorslaat, richten hun pijlen op het cao-bestel, op de vakantietoeslag van mensen in de bijstand, en willen verslechteringen van de pensioenen. De gevolgen zijn enorm. Je ziet nu al dat er veel kinderen in armoede opgroeien door het toenemend aantal pulpbanen. Belangrijk dus dat mensen zich informeren.’

Opening vakbondshuis Dordrecht

Zaterdag gaat Han Busker naar Dordrecht, waar hij een nieuw vakbondshuis opent. De FNV is met 35 vakbondshuizen in het land daar waar het gebeurt. Leden kunnen er terecht voor advies, bijeenkomsten en voorbereiden van acties. Han Busker is gekozen tot voorzitter voor de periode 2017-2021. In totaal hebben 81.832 leden zich uitgesproken in de ledenraadpleging.

In het verleden waren het maar een paar honderd FNV’ers die konden meebeslissen over de voorzitter, nu kunnen alle leden hun stem laten horen. Busker maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de FNV.

Op 11 mei wordt het nieuwe bestuur gekozen tijdens het congres van de grootste vakbond van Nederland. Daar zal het Ledenparlement zich ook buigen over de koers die de bond de komende jaren zal varen.