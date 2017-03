Vrouw in rolstoel in Breda overgoten met bijtende vloeistof, daders voorvluchtig

Woensdagmiddag is in Breda rond 13.00 uur een vrouw in een elektrische rolstoel overgoten met een bijtende vloeistof. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

'De daders, twee jongens, zijn er op een scooter vandoor gegaan', aldus de politie. De vrouw reed met haar elektrische rolstoel op de Jacob Catssingel toen zij plotseling met een bijtende vloeistof op haar hoofd werd overgoten.

Zoutzuurflessen

De vrouw, die nog wel aanspreekbaar was, is gewond overgebracht naar het ziekenhuis nadat zij van een Mobiel Medisch Team (MMT), dat met een traumahelikopter ter plaatse kwam, medische assistentie had gekregen.

Sporenonderzoek

De politie heeft rond de plek van het incident waar de rolstoel staat een afzetting gemaakt en is een sporenonderzoek gestart. Brandweermensen hebben in de nabijheid van het incident twee zoutzuurflessen gevonden.

Update 16.50 uur

Omdat er zich nog geen getuigen hebben gemeld die de daders hebben gezien is er nog geen signalement van het tweetal beschikbaar. Ook de vrouw die het zuur over zich heen heeft gekregen heeft nog niet een uitvoerig signalement van de twee jongens op de scooter kunnen geven aan de politie omdat zij nog steeds door artsen wordt behandeld aan haar verwondingen. De vrouw is volgens een politiewoordvoerder zelfs mogelijk blijvend verminkt geraakt in haar gezicht.