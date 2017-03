Vrouw in rolstoel overgoot zichzelf met bijtende zure vloeistof

Rond 13.00 uur rukte hulpverleners massaal uit naar de Jacob Catssing in Breda omdat hier een vrouw zou zijn overgoten met een bijtende vloeistof. In de nabijheid van het incident werden door de brandweer twee flessen met zoutzuur aangetroffen.

De vrouw is met ernstige verwondingen aan het gelaat naar een ziekenhuis gebracht. Hier is niet onaannemelijk dat de vrouw hier blijvend verminkt is. De politie stelde meteen een onderzoek in naar de vermeende daders.

Uit nader onderzoek blijkt dat de vrouw zichzelf heeft overgoten met zoutzuur. De reden hiervan is niet bekend. De vrouw krijgt psychische bijstand.