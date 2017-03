Onverlaten gooien voorruit rijdende lijnbus stuk in Veldhoven

Een buschauffeur, die donderdagavond in Veldhoven rond 20.35 uur op de Heerbaan in Veldhoven reed met een lijnbus, heeft een ternauwernood een aanrijding kunnen voorkomen toen vanuit een tegemoet rijdende auto iets tegen de voorruit van de bus werd gegooid die compleet verbrijzelde waardoor de het zicht werd ontnomen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

De bus reed ergens tussen 20.35 en 20.45 uur op de Heerbaan in de buurt van de halte Platanenlaan. Plots zag de chauffeur dat er vanuit een tegemoetkomend voertuig iets tegen de voorruit van de bus werd gegooid. De ruit verbrijzelde daarbij volkomen. Zonder zicht wist de chauffeur de bus nog veilig aan de kant van de weg te krijgen. In de bus zaten twee passagiers. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie is dringend op zoek naar getuigen die dit incident zagen gebeuren of iets weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Er is geen signalement van de auto van waaruit het voorwerp werd gegooid of van de inzittenden van deze wagen. Ook zij kunnen zichzelf natuurlijk melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Tweede incident

Wel vermoedt de politie dat iets later op de avond rond 21.40 uur op de Bossebaan / Heemweg ook een voorwerp vanuit een auto richting een lijnbus werd gegooid. Dit projectiel miste echter doel en daarom werd hier in eerste instantie geen melding van gemaakt.

In combinatie met het eerdere incident is het voor de politie natuurlijk wel erg belangrijk dat eventuele getuigen van het tweede incident zich ook melden. Dat kan via dezelfde kanalen.