Dode in woning aangetroffen Groningen

In een woning aan de Rioustraat in Groningen is vrijdagmiddag het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen.

Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd aan Blik op Nieuws weten dat men in de woning onderzoek doet naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.

Een hondengeleider van de politie heeft zich ontfermt over de hond die in de woning aanwezig was. Deze is overgedragen aan de dierenambulance.