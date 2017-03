SP wil bankiers strafrechtelijk kunnen vervolgen bij wanbeleid

Bankiers die financieel wanbeleid voeren en daarmee de samenleving duperen, moeten voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Dat stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in reactie op een uitzending van ‘De Ochtenden’ over de aanpak van bankiers in IJsland.

Daar zijn na de bankencrisis van 2008 vele bankiers in de gevangenis beland. Volgens Van Raak kunnen wij leren van de IJslanders.

‘De bankencrisis kwam niet uit de lucht vallen, maar was het gevolg van onverantwoord gedrag van bankiers. Ook ons land heeft grote schade geleden, waar mensen nu nog steeds de gevolgen van ondervinden. In IJsland heeft de bevolking genoegdoening gekregen en zijn tientallen bankiers strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

In Nederland moet dat ook mogelijk worden. Bij grootschalig wanbeleid in de financiële sector wordt in ons land vaak een schikking getroffen, ook omdat er veel te weinig financieel rechercheurs zijn. Daar willen wij dan ook flink in investeren. Daarnaast willen we de mogelijkheid van vervolging uitbreiden. Door een bepaling in het Wetboek van Strafrecht die omvangrijk financieel wanbeheer strafbaar stelt.’