Turkse minister Cavusoglu komt toch naar Rotterdam

Ondanks een dringende oproep van zijn Nederlandse collega Koenders zal Mevlüt Cavusoglu hier de Turkse gemeenschap zaterdag toch gaan aanmoedigen om te gaan stemmen. Het campagne voeren zal om 18.00 uur plaatsvinden in de woning van de Turkse consul in Rotterdam-Hillegersberg. Het betreft hier dus Turks grondgebied. Dat maakt het Nederlandse campagneteam van zijn AK-partij bekend.

Geen plek in Rotterdam

In eerste instantie zou Mevlüt ergens anders in Rotterdam spreken, maar burgemeester Aboutaleb verbood dat eerder deze week om spanningen te voorkomen.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft gisteren met zijn ambtgenoot Cavusoglu gebeld naar aanleiding van zijn verzoek Nederland officieel te bezoeken. Koenders nam het initiatief tot het telefoongesprek om de Turkse minister te vertellen dat het kabinet de bezoeken ongewenst vindt, niet zal faciliteren en hij zijn ambtgenoot ook niet zal ontmoeten. Ook heeft Koenders te kennen gegeven dat Nederland op geen enkele manier medewerking zal verlenen aan dit bezoek. De gebruikelijke ondersteuning bij een ministerieel bezoek zal achterwege blijven.

Hengelo

Minister Cavusoglu was van plan op 11 maart een bijeenkomst te houden in Rotterdam. Ook was er een voornemen van een andere minister om een campagnebijeenkomst in Hengelo bij te wonen. Deze bijeenkomsten gaan niet door omdat de uitbaters bekendmaakten geen faciliteiten beschikbaar te stellen voor de evenementen. Bij de optredens lopen de openbare orde en veiligheid gevaar. In Rotterdam en Hengelo is gebleken dat dit zeer waarschijnlijk reden zou zijn om bijeenkomsten sowieso te verbieden. Het ligt in de rede dat dit ook voor eventuele andere optredens geldt.

Eigen wet verbiedt campagne voeren voor verkiezingen in het buitenland

De Turkse kieswet van 2008 verbiedt expliciet het campagne voeren voor verkiezingen in het buitenland of vanuit Turkse ambassades en consulaten in het buitenland. Wat de AK partij doet, en ook de tegenstanders van de grondwetswijziging om Erdogan meer macht te geven, duist in tegen wetsartikel 94/A.