KNMI geeft code groen af voor zacht weekend weer

Het weer is rustig en droog voorjaarsweer met perioden met zon. Maximumtemperatuur ongeveer 12 graden en minima op de meeste dagen enkele graden boven nul met soms vorst aan de grond.

Vanavond en vannacht zijn er naast opklaringen ook enkele wolkenvelden. Het blijft droog en de minima lopen uiteen van 5°C vlak aan zee tot rond het vriespunt lokaal landinwaarts. De wind is overwegend zuid tot zuidoost en zwak, aan zee matig.

Morgen overdag is er tamelijk veel sluierbewolking waar de zon nog deels doorheen schijnt. Vooral in het westen drijft van tijd tot tijd dikkere bewolking over die de zon afschermt, maar waarschijnlijk blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 10°C op de Waddeneilanden tot 14°C in het zuiden. De zuid- tot zuidoostenwind blijft zwak tot matig. (Bron: KNMI)