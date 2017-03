Vermoedelijk zelfde inbrekers plegen opnieuw 'paf'-kraak op supermarkt

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben twee onbekende personen omstreeks 03.50 uur een inbraak gepleegd bij de Albert Heijn aan de Uitslagweg in Hengelo. Dit meldt de politie vrijdag.

'De mannen hebben zich toegang verschaft tot de winkel door een ruit van de hoofdingang te vernielen. De mannen hebben de rolluik geforceerd waarachter pakjes sigaretten lagen. Deze werd door hen meegenomen in een dekbedovertrek', aldus de politie.

Mogelijk zelfde daders

De wijze waarop de mannen te werk gingen lijkt op de eerdere inbraak op 23 februari rond 3.30 uur. Toen werd ook bij de Albert Heijn aan de Straatsburg in Hengelo op dezelfde wijze voor ruim 5000 euro aan tabakswaren gestolen. De politie heeft het vermoeden dat het mogelijk om dezelfde daders gaat. De bewakingsbeelden zijn veiliggesteld voor nader onderzoek. Daarop is te zien hoe de beide personen geheel in het zwart gekleed zijn en handschoenen aan hadden.

Gestolen scooter

De daders zijn er vandoor gegaan op een scooter. De crèmekleurige scooter is een paar uur later aangetroffen aan de Hammerfeststraat in Hengelo. Uit onderzoek is gebleken dat de scooter, van het merk `La Souris retro' de avond ervoor, donderdag 9 maart omstreeks 19.30 uur is gestolen. De scooter stond toen voor een woning aan de Munsterstraat in Hengelo. De politie vraagt getuigen die iets gezien hebben of informatie weten die mogelijk met deze inbraak of de scooterdiefstal te maken heeft om zich te melden.