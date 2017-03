Staatsloterij Mega Jackpot van €27 miljoen valt in Zuid-Holland

Ook Tilburg kreeg er vrijdag een miljonair bij. De hoofdprijs van 1 miljoen euro viel vrijdag in deze plaats op een Staatslot van een abonneespeler. Ook viel er een miljoen in de XL-trekking op een Staatslot gekocht door een internetspeler uit Den Haag.

De XL-trekking is een extra spel in de Staatsloterij, waarbij spelers voor € 2,50 bovenop de lotprijs in een tweede trekking kans maken op prijzen van 100 euro tot 1 miljoen euro.

Jackpotmachine

Of de Jackpot van de Staatsloterij wel of niet valt bepaalt de Jackpotmachine, gevuld met 1 oranje en 6 blauwe ballen. Iedere trekking wordt 1 bal getrokken. Als dat de oranje is, valt de Jackpot. De laatste zes trekkingen is telkens een blauwe bal getrokken, waardoor de Jackpot dit keer zeker zou vallen. Bij de volgende trekking op 10 april, staat de Jackpot weer op de beginstand van 7,5 miljoen euro en zitten alle 7 ballen weer in de Jackpotmachine.