Man raakt gewond bij val van stelling in Boxtel

Bij een bedrijfsongeval in een bedrijfspand aan de Van Salmstraat op industrieterrein Ladonk in Boxtel is zaterdagmorgen rond 6.45 uur een man gewond geraakt.

De man was in het pand van een hoge stelling gevallen. De gewonde man was bij kennis en is onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het Elizabeth ziekenhuis in Tilburg gebracht. De traumahelikopter landde op een braakliggend terrein tegenover het bedrijfspand. Ook de politie kwam met meerdere eenheden ter plaatsen.