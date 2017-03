Rotterdam op scherp om omstreden Turks campagnebezoek

Aan het begin van de avond zal minister Mevlüt Cavusoglu van Turkije in Rotterdam spreken om Turken in Nederland over te halen ja te stemmen tijdens een omstreden Turks referendum.

Het campagne voeren zal om 18.00 uur plaatsvinden in de woning van de Turkse consul in Rotterdam-Hillegersberg. Het betreft hier dus Turks grondgebied. Dat maakt het Nederlandse campagneteam van zijn AK-partij bekend.

Premier Mark Rutte zei gisteren in Nieuwsuur dat de campagnebijeenkomst zal zijn omgeven met strenge maatregelen om de openbare veiligheid te waarborgen. Burgemeester Aboutaleb onderstreepte de extra maatregelen. In eerste instantie zou Mevlüt ergens anders in Rotterdam spreken, maar burgemeester Aboutaleb verbood dat eerder deze week om spanningen te voorkomen.

'Steun van DENK'

De Rotterdamse restauranteigenaar Yunus Kayis heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, uitgenodigd in zijn zaak, zo meldt RTV Rijnmond. Kayis kan daar campagne komen voeren voor het Turkse referendum, zo liet hij vrijdag tegenover de omroep weten. Yunus Kayis is kandidaat voor de Tweede Kamer voor DENK, hij staat vijftiende op de lijst.

Kayis was al vele jaren uitbater van het restaurant Mastika aan de Eendrachtsweg in het centrum van Rotterdam. Dat is inmiddels gesloten, Onduidelijk is wat Kayis bedoelt met 'zijn zaak'.