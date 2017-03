Meer Amsterdammers krijgen sneller goede schuldhulpverlening

Door verschillende activiteiten op het gebied van vroegsignalering zijn meer mensen sneller in beeld bij schuldhulpverleners. Ook ronden meer mensen hun schuldhulptraject succesvol af. Het aantal woninguitzettingen uit corporatiewoningen is sinds 2013 met 33% gedaald. Wethouder Vliegenthart waarschuwt echter voor teveel optimisme: “De rek is er nu wel uit. We worden steeds beter in het oplossen van schulden maar het is tijd dat het Kabinet wat gaat doen aan de oorzaken.”