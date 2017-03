'Dode man op carpoolplaats in Vaassen door misdrijf omgekomen'

De politie is een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) gestart naar aanleiding van het aantreffen van een dode man in Vaassen.

Het slachtoffer, een 25-jarige man uit Vaassen, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag dood aangetroffen op een parkeerplaats aan de Geerstraat. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven in gekomen.

Omstreeks 00.10 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een verdachte situatie op de carpoolplaats. Toen agenten daar aankwamen, troffen zij een man aan die al was overleden. Er is direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer, de doodsoorzaak en de toedracht. De technische recherche is vannacht begonnen met sporenonderzoek. Daarvoor is de parkeerplaats en de directe omgeving afgezet. Het technisch forensisch onderzoek op de plaats delict zal nog een deel van de dag in beslag nemen.