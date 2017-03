Toestel met Turkse minister mag van kabinet niet landen in Nederland

Het Nederlands kabinet heeft besloten om de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu in Nederland in te trekken. ''Na een openbare oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met minister Cavusoglu in Rotterdam op zaterdag 11 maart, is de openbare orde en veiligheid in het geding gekomen.''

Nederland was met de Turkse autoriteiten in gesprek over het bezoek waarbij gezocht werd naar een acceptabele oplossing. Er was overleg gaande of de Turkse autoriteiten de bijeenkomst konden verplaatsen en een besloten, kleinschaliger karakter konden geven in een Turks consulaat of ambassade. Nog voordat deze gesprekken waren afgerond, dreigden de Turkse autoriteiten publiekelijk met sancties. Dat maakt de zoektocht naar een redelijke oplossing onmogelijk. Daarop heeft Nederland laten weten de landingsrechten in te trekken.

Openbare orde en veiligheid

''Nederland betreurt de gang van zaken en blijft voorstander van overleg met Turkije. Nederland en Turkije hebben een vriendschappelijke relatie. Binnen die band is gezocht naar een acceptabele oplossing.''

Veel Nederlanders met Turkse achtergrond zijn stemgerechtigd voor het referendum over de Turkse grondwet. De Nederlandse regering heeft geen bezwaar tegen bijeenkomsten in ons land om hen daarover te informeren. Maar deze bijeenkomsten mogen niet bijdragen aan spanningen in onze maatschappij en iedereen die een bijeenkomst wil beleggen dient zich te houden aan aanwijzingen van het bevoegd gezag zodat openbare orde en veiligheid kunnen worden gegarandeerd. Geconstateerd moet worden dat de Turkse regering die regels in deze kwestie niet wil respecteren.

Turkse minister dreigt met sancties

Turkije heeft eerder laten weten met zware politieke en economische sancties te komen als Nederland verhindert dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, vandaag geen bezoek kan brengen aan Rotterdam. Çavusoglu herhaalde dat hij daar een Turkse campagnebijeenkomst wil bezoeken.