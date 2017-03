Schoonmaker houdt hulpdiensten bezig

De brandweer stelde samen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de DCMR een onderzoek in. De herkomst van de lucht is vermoedelijk te wijten aan schoonmaakwerkzaamheden. Er werden geen gevaarlijke concentraties gemeten. Later onderzoek zal een oplossing moeten brengen voor de lucht, die af en toe te ruiken is. De hulpdiensten konden na enige tijd weer vertrekken.