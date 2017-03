Ouder echtpaar bestolen van spaargeld in Breda

Een bejaard echtpaar van in de 90 is donderdag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Terwijl ze aan de praat werden gehouden werd hun spaargeld gestolen.

Op donderdag 9 maart 2017 werd het echtpaar, wonende aan de Brusselstraat, opgebeld. Een dame die zich uitgaf als medewerkster van een zorgverleningsinstelling maakte een afspraak om bij de mensen langs te komen. Binnen een half uur werd er aan de deur gebeld en stonden er twee vrouwen van de zorginstelling, volgens hun zeggen. Het echtpaar werd een kwartier lang aan de praat gehouden. In die tijd moet een derde persoon binnen zijn geweest want kort nadat de vrouwen weg waren bleek dat er geld en sieraden uit de woning verdwenen was.