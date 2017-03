Toch Turkse minister naar Rotterdam onderweg

Zij zou vanuit Duitsland onderweg zijn. Fatma Betül Sayan Kaya wil via de weg naar Rotterdam komen. Premier Rutte zorgde eerder vandaag dat het vliegtuig van een andere Turkse minister niet in Nederland kon landen. Rond het consulaat in Rotterdam is alles afgezet en daar geldt nu een noodbevel.