Endurorijder gewond bij ongeval langs A2

Zaterdagmiddag is een Endurorijder gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in de berm van de snelweg A2 bij Liempde.

Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval kon gebeuren en waarom men in de berm van de A2 reed is ons niet bekend.